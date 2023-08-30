В Волгограде военные медики почтили память погибших воинов и коллег

Общество 30.08.2023 20:12
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30.08.2023 20:12
Члены региональной общественной организации военных медиков сегодня, 30 августа, возложили венки к памятнику погибших в Чечне воинов волгоградского гарнизона.
Как сообщает V102.RU, к мемориалу на проспекте Жукова пришли волгоградцы, которые всю жизнь посвятили военной медицине, отметив День военного медика, который отмечался 28 августа.
- В Волгограде нет памятника военным врачам, поэтому мы пришли сегодня к этому мемориалу, расположенному недалеко от гарнизонного госпиталя, чтобы почтить память и воинов, и наших коллег, - пояснили участники возложения.
Военные врачи в отставке напомнили, что сегодня их коллеги работают порой сутками и без отдыха в госпиталях, спасают раненных на СВО бойцов и возвращают их к жизни.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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