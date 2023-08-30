Спорт

В волгоградском «Роторе» произошли первые перестановки после смены главного тренера

Спорт 30.08.2023 09:17
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30.08.2023 09:17


Нападающий Ризван Умаров накануне, 29 августа,  расторг контракт с «Ротором» по обоюдному согласию, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба. 
В составе сине-голубых 30-летний нападающий провел 35 матчей, забил семь голов и записал на свой счёт четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне Умаров отличиться не успел. Последнюю встречу за волгоградцев Ризван сыграл 27 августа против брянского «Динамо», выйдя на замену на 62-й минуте вместо Ильи Воробьева. Поединок завершился со счётом 1:1.
Отметим, что на данный момент лучшим бомбардиром «Ротора» в первенстве второй лиги является центральный защитник Сергей Зуйков.  Он трижды поражал ворота соперников. 
Главный тренер волгоградцев Сергей Попков на пресс-конференции после матча с «Динамо» посетовал на кадровые проблемы, связанные с травмами футболистов. Особенно это касается атакующей группы. Наставник «Ротора» заявил, что полузащитник Илья Сафронов ещё нескоро вернется в строй, а у форварда Рашида Магомедова затягивается процесс лечения. Кроме того, во встрече с бело-голубыми повреждение получил Ризван Ахмедханов. Также Попков сказал, что команда нуждается в нападающем для повышения результативности и, вполне вероятно, в ближайшее время в клубе могут подписать нового форварда. 
Следующую игру «Ротор» проведет на выезде против «Спартака» из Костромы 3 сентября.
Фото "Ротора" VK.com

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