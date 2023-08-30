Отметим, что на данный момент лучшим бомбардиром «Ротора» в первенстве второй лиги является центральный защитник Сергей Зуйков. Он трижды поражал ворота соперников.
Главный тренер волгоградцев Сергей Попков на пресс-конференции после матча с «Динамо» посетовал на кадровые проблемы, связанные с травмами футболистов. Особенно это касается атакующей группы. Наставник «Ротора» заявил, что полузащитник Илья Сафронов ещё нескоро вернется в строй, а у форварда Рашида Магомедова затягивается процесс лечения. Кроме того, во встрече с бело-голубыми повреждение получил Ризван Ахмедханов. Также Попков сказал, что команда нуждается в нападающем для повышения результативности и, вполне вероятно, в ближайшее время в клубе могут подписать нового форварда.