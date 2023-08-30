



Нападающий Ризван Умаров накануне, 29 августа, расторг контракт с «Ротором» по обоюдному согласию, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Нападающий Ризван Умаров накануне, 29 августа, расторг контракт с «Ротором» по обоюдному согласию, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Следующую игру «Ротор» проведет на выезде против «Спартака» из Костромы 3 сентября. Следующую игру «Ротор» проведет на выезде против «Спартака» из Костромы 3 сентября.

Фото "Ротора" VK.com

В составе сине-голубых 30-летний нападающий провел 35 матчей, забил семь голов и записал на свой счёт четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне Умаров отличиться не успел. Последнюю встречу за волгоградцев Ризван сыграл 27 августа против брянского «Динамо», выйдя на замену на 62-й минуте вместо Ильи Воробьева. Поединок завершился со счётом 1:1.Отметим, что на данный момент лучшим бомбардиром «Ротора» в первенстве второй лиги является центральный защитник Сергей Зуйков. Он трижды поражал ворота соперников.Главный тренер волгоградцев Сергей Попков на пресс-конференции после матча с «Динамо» посетовал на кадровые проблемы, связанные с травмами футболистов. Особенно это касается атакующей группы. Наставник «Ротора» заявил, что полузащитник Илья Сафронов ещё нескоро вернется в строй, а у форварда Рашида Магомедова затягивается процесс лечения. Кроме того, во встрече с бело-голубыми повреждение получил Ризван Ахмедханов. Также Попков сказал, что команда нуждается в нападающем для повышения результативности и, вполне вероятно, в ближайшее время в клубе могут подписать нового форварда.