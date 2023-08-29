В МФЦ Волгограда образовались очереди на отказ от сбора биометрических данных





В некоторых отделениях МФЦ Волгограда образовались очереди в окна на прием заявлений об отказе на сбор, обработку и передачу биометрических данных в Единую биометрическую систему.

- Накануне, 28 августа, зашел в МФЦ на ул. Богунской в Краснооктябрьском районе и обомлел - людей столько, что не протолкнуться. Спросил у сотрудников, что происходит. Выяснилось, что это очереди из желающих отказаться от сбора биометрических данных, причем в срок до 1 сентября, - рассказал V102.RU местный житель Александр П.

Как стало известно информагентству, в настоящее время в отделениях МФЦ действительно наблюдается повышенный спрос на оказание услуги по оформлению отказа от сбора и размещения персональных биометрических данных в целях проведения идентификации или аутентификации гражданина.

- Действительно, наплыв клиентов есть. Люди поясняют, что начали получать смс-оповещения от банков о передаче их данных в Единую биометрическую систему. Приходят те, кто с этим не согласен и хочет отказаться. Причем, с чего-то они решили, что отказ надо оформить до 1 сентября, хотя этот срок у нас нигде не прописан. На самом деле, если есть желание отказаться от биометрии, то это можно сделать и после 1 сентября, - пояснили журналисту информагентства в одном из отделений МФЦ.

Напомним, что заявления об отказе или отзыве своего отказа на сбор биометрии в МФЦ начали принимать с 1 июня 2023 года. Согласно федеральному закону, организации, обладающие биометрией, обязаны разместить эти данные в Единую биометрическую систему до 30 сентября 2023 года, уведомив об этом гражданина не позднее чем за 30 суток до размещения. При этом в случае получения отказа от гражданина в течение этих 30 суток данные размещению не подлежат.

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