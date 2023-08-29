В МФЦ Волгограда образовались очереди на отказ от сбора биометрических данных

Общество 29.08.2023 11:25
0
29.08.2023 11:25
В некоторых отделениях МФЦ Волгограда образовались очереди в окна на прием заявлений об отказе на сбор, обработку и передачу биометрических данных в Единую биометрическую систему.
- Накануне, 28 августа, зашел в МФЦ на ул. Богунской в Краснооктябрьском районе и обомлел - людей столько, что не протолкнуться. Спросил у сотрудников, что происходит. Выяснилось, что это очереди из желающих отказаться от сбора биометрических данных, причем в срок до 1 сентября, - рассказал V102.RU местный житель Александр П.
Как стало известно информагентству, в настоящее время в отделениях МФЦ действительно наблюдается повышенный спрос на оказание услуги по оформлению отказа от сбора и размещения персональных биометрических данных в целях проведения идентификации или аутентификации гражданина.
- Действительно, наплыв клиентов есть. Люди поясняют, что начали получать смс-оповещения от банков о передаче их данных в Единую биометрическую систему. Приходят те, кто с этим не согласен и хочет отказаться. Причем, с чего-то они решили, что отказ надо оформить до 1 сентября, хотя этот срок у нас нигде не прописан. На самом деле, если есть желание отказаться от биометрии, то это можно сделать и после 1 сентября, - пояснили журналисту информагентства в одном из отделений МФЦ.
Напомним, что заявления об отказе или отзыве своего отказа на сбор биометрии в МФЦ начали принимать с 1 июня 2023 года. Согласно федеральному закону, организации, обладающие биометрией, обязаны разместить эти данные в Единую биометрическую систему до 30 сентября 2023 года, уведомив об этом гражданина не позднее чем за 30 суток до размещения. При этом в случае получения отказа от гражданина в течение этих 30 суток данные размещению не подлежат.
Читайте по теме:
Жуткую общагу в Волгограде расселят по ускоренному варианту29.08.2023 12:26
Общество 29.08.2023 12:26
«Успеют до 1 сентября?»: монтаж контактной сети скоростного трамвая начали в Волгограде29.08.2023 12:23
Общество 29.08.2023 12:23
В Волгограде раскрыли тайну ручья на проезде Дорожников29.08.2023 10:22
Общество 29.08.2023 10:22
В Волгограде зачищают свалку после пожара у школы №3029.08.2023 09:48
Общество 29.08.2023 09:48
«Мы на пороховой бочке»: в Волгограде обитатели цыганского табора затеяли бизнес с огоньком рядом с домами29.08.2023 08:15
Общество 29.08.2023 08:15
На въезде в Волгоград за 5,8 млн рублей установят стоп-указатели для фур28.08.2023 21:15
Общество 28.08.2023 21:15
До 23 сентября оставили под замком леса Волгоградской области28.08.2023 20:32
Общество 28.08.2023 20:32
В Волгограде наградили доброго таксиста за помощь 99-летней бабушке28.08.2023 19:52
Общество 28.08.2023 19:52
Ростовчанка с выдуманным ребенком провернула аферу в Волгоградской области28.08.2023 17:21
Общество 28.08.2023 17:21
Индекс букета к 1 сентября вырос за год в полтора раза28.08.2023 14:54
Общество 28.08.2023 14:54
Южный филиал ПСБ присоединился к празднованию 355-летия Камышина28.08.2023 14:49
Общество 28.08.2023 14:49
Глава СКР Бастрыкин осчастливил 20-летнюю жительницу Волгограда28.08.2023 12:35
Общество 28.08.2023 12:35
Бочаров выгнал замов, глав городов и сел на линейки 1 Сентября28.08.2023 11:51
Общество 28.08.2023 11:51
В Волжском похоронили погибшего музыканта Артема Максюту с позывным «Отличник»28.08.2023 11:29
Общество 28.08.2023 11:29
«Дотронуться до звезды»: парад звезд на красной дорожке в Волгограде вызвал ажиотаж28.08.2023 11:28
Общество 28.08.2023 11:28