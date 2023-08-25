Общество

Роспотребнадзор подтвердил нашествие на Волгоград резвящихся крыс

Общество 25.08.2023 14:55
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25.08.2023 14:55


В Волгограде признали увеличение количества крыс на городских улицах. Сегодня, 25 августа, Роспотребнадзор по Волгоградской области сообщил о росте количества обращений от жителей областного центра на наличие грызунов. По информации управления РПН, животные стали чаще встречаться волгоградцам на мусорных площадках, а также во дворах многоквартирных домов. 

– Основной причиной высокой заселенности грызунами селитебной зоны Волгограда (зона жилой застройки, – Прим.ред.) являются как возникшая в текущем году проблема ненадлежащего вывоза ТКО и несвоевременная ликвидация несанкционированных свалок, так и отсутствие дератизационных мероприятий или их некачественное проведение, – прокомментировали в волгоградском Роспотребнадзоре. – Несвоевременное истребление грызунов может привести к их миграции в жилые дома, где есть запасы пищи, которые создают люди, пищевые отходы, уютное и теплое жилье – все это привлекает крыс, мышей, полевок и способствует их размножению.

Одновременно в РПН напоминают, что крысы являются переносчиками смертельных заболеваний. Это и чума, и туляремия, и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, и лептоспироз, и лихорадка Ку, и бешенство. Также соседство с крысами грозит волгоградцам псевдотуберкулезом, кишечным иерсиниозом.

– Возбудители инфекций выделяются вместе с экскрементами, которыми грызуны загрязняют пищевые и кормовые продукты, воду, – уточняют в Роспотребнадзоре. При этом своеобразными посредниками могут выступать блохи, клещи, комары, мухи.

– Контроль численности и регулярное истребление крыс является обязательной мерой для сохранения здоровья граждан, – настаивают в Роспотребнадзоре. 

Бороться с крысами должны управляющие компании, ответственные за содержание мусорных площадок и МКД. 

– При отсутствии мер со стороны УК собственник имеет право обратиться в Управление Роспотребнадзора с жалобой, – разъясняют волгоградцам. – При выявлении грызунов в помещении жилой квартиры, собственнику квартиры рекомендуется проводить обработку квартиры с привлечением специализированной организации.

В связи со сложившейся ситуацией по высокой заселенности грызунами различных объектов в Волгограде, Управлением в адрес Администрации Волгограда направлено предложение о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства в части профилактики природно-очаговых инфекций, в том числе по организации проведения дератизационных мероприятий. 

Напомним, накануне жители ул. Тулака сообщили ИА «Высота 102» о крысах во дворе многоквартирного дома. Волгоградцы сняли на видео, как откормленные крысы, не опасаясь людей, резвятся посреди улицы. 

После публикации на сайте информагентства, жители Волгограда стали сообщать о нашествии крыс на улицах: Авиаторская, Карла Маркса, Туркменская, Елецкая, Грушевская, Коммунистическая. 

На фото: рожденные в перинатальном центре дети - слева мальчик весом 6180 кг

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