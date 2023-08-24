Общество

Резвящихся крыс рядом с многоэтажкой сняли на видео волгоградцы

Общество 24.08.2023 16:38
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24.08.2023 16:38


Жители Волгограда сняли на видео резвящихся крыс рядом с многоэтажкой. Как рассказали V102.RU горожане, проживающие в доме №9 по ул. Тулака Советского района, парочка крупных грызунов устроила гонки с преследованием рядом с мусоркой поздно вечером, 23 августа.

– Мы впервые увидели здесь крыс и содрогнулись – ничего нет хорошего в соседстве с ними. Боимся, что они и в подвал проникнут, а потом, не дай Бог, и в квартиры, – переживают горожане. 

По словам волгоградцев, грызунов заметили около несанкционированной свалки крупногабаритного мусора. 

– Контейнеры с мусором у нас регулярно вывозят. А здесь мусор копился месяцами – это старая мебель, доски, ветки. Прежний регоператор ничего не вывозил. Надеемся, что у нового получится разгрести эти завалы. 

Жители уверены, что не будет мусора – не будет и грызунов, а, значит, и меньше опасных инфекций.

Фото, видео: читатели V102.RU

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