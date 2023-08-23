



В Волгоградской области в период с 19 по 21 августа потушили три крупных пожара в лесах. Такую информацию, сообщает ИА «Высота 102», озвучили в ФБУ «Авиалесохрана». Во всех трех случаях огонь перекинулся на лесной массив с прилегающих территорий.

– ИСДМ-Рослесхоз на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов регистрирует рост количества термоточек, которые идентифицируются региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства как возгорания на землях сельхозназначения и иных категорий, – сообщили в ходе заседания Комиссии Рослесхоза по ЧСиПБ. – Так, за три дня (в период с 19 по 21 августа) из-за перехода в лес огня с земель иных категорий в Ростовской области возникло 2 лесных пожара и 3 пожара в Волгоградской области. Практически все пожары ликвидированы лесопожарными службами и привлеченными лицами в первые сутки.

По оценкам экспертов, в ближайшие дни на территории Южного федерального округа, в том числе и в Волгоградской области, сохранится антициклональный характер погоды, дефицит осадков прогнозируется до 27 августа.

– Комиссией Рослесхоза по ЧСиПБ поручено региональным лесным ведомствам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов максимально усилить меры по недопущению переходов в лес огня с сопредельных земель сельхозназначения и иных категорий, – говорится в официальном сообщении. – Также поручено активизировать межведомственное взаимодействие с территориальными органами МВД России, МЧС России и другими заинтересованными ведомствами в части выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в возникновении пожаров.

Фото: архив ИА «Высота 102»