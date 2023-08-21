Общество

«Он всего месяц не дожил до своего отпуска»: мобилизованного сварщика из Камышина посмертно наградили орденом Мужества

Общество 21.08.2023 15:58
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21.08.2023 15:58


На прошлой неделе погибшего в ходе специальной военной операции Александра Леонтьева из Камышинского района посмертно наградили орденом Мужества. Вдова мобилизованного мужчины рассказала корреспондентам ИА «Высота102» о его отправке на фронт и последнем бою. 

– Саша работал сварщиком на заводе в Камышине, был бригадиром. Если честно, ни он, ни я никогда не думали о том, что его могут призвать, – рассказывает Кристина Леонтьева. – Муж не мечтал о карьере военного, но мыслей о том, что после объявления мобилизации нужно куда-то уезжать, у него не возникало. Ему позвонили с завода и сказали приехать за повесткой. Уже на следующий день он ее забрал. 

Александра Леонтьева, проходившего срочную службу в войсках противовоздушной обороны, при мобилизации зачислили в мотострелки. После нескольких недель подготовки на Прудбое 34-летний мужчина попал в зону боевых действий. 

–При возможности супруг выходил на связь и говорил о том, что после переброски на новое направление его назначили командиром штурмового отряда, – вспоминает женщина. – На Новый год Саша приезжал домой. Было видно, что он очень изменился и внешне, и внутренне.

В начале весны участник СВО сообщил родным радостную весть – с 18 апреля у него начнется отпуск. А 16-го марта Кристина Леонтьева получила последнее сообщение от мужа: «Уходим на задание». 

– Спустя несколько дней мне позвонили и сказали, что 18 марта Саша погиб. По словам товарища, во время боя в него попал снаряд. Вскоре с этой же новостью ко мне пришли сотрудники военкомата, – говорит вдова погибшего. – До своего отпуска он не дожил всего месяц. Во время наших разговоров он не раз говорил, как сильно его ждет и хочет домой. 

Александра Леонтьева похоронили на кладбище в родном селе Щербаковка Камышинского района. У погибшего мужчины остались две дочери.

Автор: Виктория Чумакова

Коллаж: Кристина Леонтьева, Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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