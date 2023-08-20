Подъезд к волгоградскому мосту парализовала 5-километровая пробка

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на дороге по направлению в Волгоград образовалась пятикилометровая пробка. Как сообщили V102.RU очевидцы, причиной послужила авария — два легковых автомобиля перекрыли почти полторы полосы.

— Авария на Слободской трассе после «Лукойла» в сторону Волгограда. Пробка от поселка Маслово, — рассказали очевидцы происшествия.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», от поселка Третий Решающий в направлении Госпитомника образовался автомобильный затор протяженностью в пять километров.

Фото: Артем Вячеславович / vk.com

Скриншот: «Яндекс. Карты»