Похолодание в Волгоградской области ожидается лишь к середине следующей недели. Так, 25 августа температура упадет до +24. Постепенное ослабление жары начнется во вторник, 22 августа.
Общество 19.08.2023 11:49
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19.08.2023 11:49
Похолодание в Волгоградской области ожидается лишь к середине следующей недели. Так, 25 августа температура упадет до +24. Постепенное ослабление жары начнется во вторник, 22 августа.
В Волгоградскую область снова вернулось пекло. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в ближайшие дни прогнозируется жара, как в Турции.Речь идёт о Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях. Также аномальная жара прогнозируется в Краснодарском, Ставропольском краях, Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа, где столбик термометра достигнет местами +39 градусов.
Похолодание в Волгоградской области ожидается лишь к середине следующей недели. Так, 25 августа температура упадет до +24. Постепенное ослабление жары начнется во вторник, 22 августа.
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