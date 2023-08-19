Общество

«Надо потерпеть»: Волгоградская область оказалась во власти турецкой жары

Общество 19.08.2023 11:49
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19.08.2023 11:49


В Волгоградскую область снова вернулось пекло. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд,  в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в ближайшие дни прогнозируется жара, как в Турции.
Речь идёт о Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях. Также аномальная жара прогнозируется в Краснодарском, Ставропольском краях, Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа, где столбик термометра достигнет местами +39 градусов.
Похолодание в Волгоградской области ожидается лишь к середине следующей недели. Так, 25 августа температура упадет до +24. Постепенное ослабление жары начнется во вторник, 22 августа.


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