Общество

В районы Волгограда после крупной аварии возвращается горячая вода

Общество 18.08.2023 07:11
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18.08.2023 07:11


В Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда после аварии на трубопроводе диаметром 1200 мм восстановлена подача горячей воды. Как сообщает ИА «Высота 102», уже к 06.00 18 августа резервуары чистой воды были заполнены. По информации «Концессии водоснабжения», на центральные тепловые пункты ресурс поступает в достаточном объеме. Уточняется, что до квартир волгоградцев ресурс дойдет по мере заполнения систем. К 12.00, по прогнозам специалистов, ресурсом будут обеспечены все потребители.

– «Концессии водоснабжения» завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе в Тракторозаводском районе. Подача ГВС от источников производится в штатном режиме, – сообщили утром 18 августа информагентству в компании. – Однако, с учетом протяженности сети, системе требуется время для выхода на нормативные параметры – горячая вода поступит в квартиры жителей поэтапно в зависимости от расположения дома.

Напомним, что дома волгоградцев все это время продолжала поступать холодная вода. 

–  В ходе восстановительных работ бригады «Концессии водоснабжения» демонтировали поврежденную 17 августа в результате гидроудара заглушку на отводе диаметром 800 мм и установили новую – выполненную из высокопрочного металла с усиленными ребрами жесткости. К 20.00 17 августа, по завершении монтажа заглушки, специалисты осуществили постепенный запуск водовода, чтобы не допустить новых гидроударов. В 23.00 с возобновлением работы водовода в штатном режиме началась подача воды на водоочистные станции, – отчитались в пресс-службе «Концессии водоснабжения» этим утром. 

В аварийно-восстановительных работах было задействовано около 20 рабочих ООО «Концессий водоснабжения» и 12 единиц спецтехники, в том числе муниципального предприятия.

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