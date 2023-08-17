Остается под наблюдением. Врачи рассказали о снятом с рейса в аэропорту Волгограда пассажире

Стало известно состояние пассажира, снятого с борта Москва — Минеральные Воды в аэропорту Волгограда. Как ранее сообщало V102.RU, самолет авиакомпании «Победа» вынужденно сел в волгоградской воздушной гавани днем 16 августа.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» в ответ на запрос пояснили, что почувствовавшим недомогание пассажиром оказалась 31-летняя женщина, которую госпитализировали в больничный комплекс в Дзержинском районе Волгограда.

— Пациентка продолжает оставаться под наблюдением врачей больницы № 25, — добавили в облздраве. — Ее состояние оценивается медиками как удовлетворительное, с положительной динамикой.

При этом в профильном комитете уточнили, что не располагают данными о том, что поступившая в больницу женщина могла быть беременна.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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