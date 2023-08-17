Концессии устраняют последствия гидроудара на сетях в Волгограде

В Волгограде аварийная бригада Концессий устраняет последствия гидроудара на одном из объектов. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел из-за стороннего предприятия.
— 17 августа в 08.50 в результате просадки напряжения на сетях сторонней организации произошел гидроудар на объекте ООО «Концессии водоснабжения», — прокомментировали информагентству в пресс-службе компании-концессионера.
Уточняется, что на период восстановительных работ временно приостановлена подача горячей воды. Под ограничения попали потребители в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и части Дзержинского районов Волгограда.
Фото: архив ИА «Высота 102»