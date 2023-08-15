РПН: клещи стали реже нападать на волгоградцев

Общество 15.08.2023 10:10
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15.08.2023 10:10
Количество обращений в медицинские учреждения Волгоградской области по поводу присасывания клещей продолжается снижаться, передает V102.RU. По данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю таких обращений было 50 - еще меньше, чем в первую неделю августа.
Всего за период активности клещей с жалобами на их укусы обратились 2454 человека. Больше всего таких обращений в Волгограде - 1259, в Михайловском районе – 112, в Котельниковском районе - 96, в Волжском и Суровикинском районах – по 93, Урюпинском районе - 90.
Клещи, напомним, в Волгоградской области являются переносчиками таких инфекций, как КГЛ, болезнь Лайма и туляремия. Снимать присосавшегося клеща необходимо снимать осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Лучше обратиться за помощью в травматологический пункт или поликлинику по месту жительства.
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