РПН: клещи стали реже нападать на волгоградцев









Количество обращений в медицинские учреждения Волгоградской области по поводу присасывания клещей продолжается снижаться, передает V102.RU. По данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю таких обращений было 50 - еще меньше, чем в первую неделю августа

Всего за период активности клещей с жалобами на их укусы обратились 2454 человека. Больше всего таких обращений в Волгограде - 1259, в Михайловском районе – 112, в Котельниковском районе - 96, в Волжском и Суровикинском районах – по 93, Урюпинском районе - 90.

Клещи, напомним, в Волгоградской области являются переносчиками таких инфекций, как КГЛ, болезнь Лайма и туляремия. Снимать присосавшегося клеща необходимо снимать осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Лучше обратиться за помощью в травматологический пункт или поликлинику по месту жительства.



