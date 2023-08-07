Общество

РПН: волгоградцы стали меньше жаловаться на клещей

Общество 07.08.2023 08:34
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07.08.2023 08:34


В Волгоградской области наблюдается снижение количества жителей, обратившихся за медпомощью после присасывания клещей. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, по итогам первой недели августа всего таких за прошедший период этого года насчитывалось 2404 человека. Это почти вполовину меньше уровня обращений в 2022 году. За последнюю неделю количество пришедших в медучреждения граждан с аналогичной проблемой составил 71 человек. Тогда как на позапрошлой неделе таких обращений было почти в два раза больше. 
В РПН напомнили, что основной мерой индивидуальной профилактики клещевых инфекций является препятствование присасывания клещей. При посещении открытых пространств на природе следует носить защитную одежду, также используйте репелленты, регулярно осматривайте себя и близких для выявления ползающих клещей, предупредили в ведомстве.

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