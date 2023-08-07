РПН: волгоградцы стали меньше жаловаться на клещей

В Волгоградской области наблюдается снижение количества жителей, обратившихся за медпомощью после присасывания клещей. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, по итогам первой недели августа всего таких за прошедший период этого года насчитывалось 2404 человека. Это почти вполовину меньше уровня обращений в 2022 году. За последнюю неделю количество пришедших в медучреждения граждан с аналогичной проблемой составил 71 человек. Тогда как на позапрошлой неделе таких обращений было почти в два раза больше.