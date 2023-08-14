Жителям трех районов Волгограда отключат горячую воду во второй половине августа: список адресов

Коммунальщики постепенно завершают подготовку к новому отопительному сезону. Как сообщает V102.RU, жители всего трех районов Волгограда столкнутся во второй половине августа с отключением горячей воды.
ИА «Высота 102» публикует список адресов:
Дзержинский район
с 15 по 25 августа
улица Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13
улица Жирновская, 2, 9
улица Тимофеева, 10
улица Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19
улица Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
улица Щербины, 10
улица Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д
с 28 по 30 августа
бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
улица 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
улица Константина Симонова, 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42
улица Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
улица Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38
проспект имени Маршала Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а
Ворошиловский район
с 17 по 18 августа
улица Рабоче-Крестьянская, 50, 52
с 15 по 16 августа
улица Чигиринская, 2
улица Ардатовская, 2
улица Буханцева, 48, 50, 66
улица Клубная, 13
с 15 по 17 августа
улица Циолковского, 2
улица Калинина, 11
Красноармейский район
с 21 по 25 августа
улица 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43
улица Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28
улица Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41
улица Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10
улица Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15
улица Светлоярская, 46
улица 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19
улица Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
улица Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24
улица Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а
улица 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а
улица Голубева, 1а, 3
улица Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65
проспект Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26
улица Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31
улица Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16
проспект Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
улица Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105
проспект Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55
улица Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а
улица Якуба Коласа, 24
улица Моцарта, 17а
улица Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
улица 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а
улица Копецкого, 1а, 10 мулица Мачтозаводская, 122, 124
улица Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14
улица Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9
улица 2-я Динамовская, 6а, 7
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»