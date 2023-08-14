Общество

Жителям трех районов Волгограда отключат горячую воду во второй половине августа: список адресов

Общество 14.08.2023 20:30
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14.08.2023 20:30


Коммунальщики постепенно завершают подготовку к новому отопительному сезону. Как сообщает V102.RU, жители всего трех районов Волгограда столкнутся во второй половине августа с отключением горячей воды. 

ИА «Высота 102» публикует список адресов: 

Дзержинский район

с 15 по 25 августа 

улица Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13

улица Жирновская, 2, 9

улица Тимофеева, 10

улица Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

улица Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

улица Щербины, 10

улица Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д

с 28 по 30 августа 

бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

улица 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

улица Константина Симонова, 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42

улица Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

улица Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38

проспект имени Маршала Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а

Ворошиловский район 

с 17 по 18 августа 

улица Рабоче-Крестьянская, 50, 52

с 15 по 16 августа 

улица Чигиринская, 2

улица Ардатовская, 2

улица Буханцева, 48, 50, 66

улица Клубная, 13

с 15 по 17 августа 

улица Циолковского, 2

улица Калинина, 11

Красноармейский район 

с 21 по 25 августа 

улица 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43

улица Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28

улица Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41

улица Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10

улица Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15

улица Светлоярская, 46

улица 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19

улица Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24

улица Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а

улица 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а

улица Голубева, 1а, 3

улица Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65

проспект Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26

улица Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31

улица Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16

проспект Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

улица Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105

проспект Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55

улица Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а

улица Якуба Коласа, 24

улица Моцарта, 17а

улица Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

улица 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а

улица Копецкого, 1а, 10 мулица Мачтозаводская, 122, 124

улица Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14

улица Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9

улица 2-я Динамовская, 6а, 7

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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