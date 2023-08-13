Банки начали оповещать волгоградцев о передаче их биометрии в ЕБС

Общество 13.08.2023 09:57
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13.08.2023 09:57
Жители Волгограда начали получать оповещения от банков о передаче их биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС).
- Я получила такое сообщение 11 августа и даже сразу не поняла о чем речь. Спасибо детям, они объяснили. Мне 67 лет, от этих всех технологий я далека. Никаких биометрических данных я не сдавала. Как их банк собрал – не понимаю, - удивляется обратившаяся в редакцию V102.RU пенсионерка. Женщина попросила не указывать ее данных, так как еще до конца не разобралась в ситуации и в ближайшее время планирует это сделать, навестив кредитное учреждение.
По словам пенсионерки, примерно месяц-два назад она приходила в банк, так как у нее возникли проблемы с банковской картой, и потребовалась ее замена. Волгоградка предполагает, что тогда, возможно, банк снял ее биометрические данные, не предупредив ее об этом.
- Моя знакомая, она тоже пенсионерка, получила такое же смс. Она у меня спрашивала, не знаю ли я, что это такое и что с этим делать, - рассказала собеседница агентства.
По предварительной информации, речь идет о передаче в ЕБС фотоизображения гражданина и записи его голоса.
- По закону №572 –ФЗ от 29.12.22 … (здесь указано название банка – ред.), как и другие банки, передаст ваши биометрические данные в Единую биометрическую систему. Это произойдет через 30 дней и не повлияет на обслуживание в банке, а доступ к государственным сервисам будет упрощен, - написано в смс-сообщении, которое приходит волгоградцам.
Ранее сообщалось, что в России создается «Центр биометрических технологий», который займется разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений. Это позволит, как указывается, повысить уровень цифровизации в различных отраслях экономики.
Напомним, что в августе 2022 года Минцифры РФ заявляло, что без согласия граждан сбор любых биометрических данных невозможен.
- Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина, – подчеркивали тогда в Минцифры РФ. Также сообщалось, что согласно законодательству РФ, с 1 июня 2023 года гражданам можно отказаться от сбора биометрических персональных данных в целях идентификации или отозвать ранее представленный отказ. Сделать это нужно в письменной форме через МФЦ.
Фото: архив «Высота 102» / читатели ИА «Высота 102»
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