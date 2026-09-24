Главное

Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах 20 лет держим руку на пульсе Волгограда. Отмечаем юбилей вместе с вами! Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках

Актуально

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Возбуждено уголовное дело после аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Сочи
В Сочи возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки вертолёта Ми-8. Воздушное судно получило серьезные повреждения, а сумма ущерба превысила 1 млн рублей. Как сообщает ИА «Живая Кубань», инцидент произошел...
Федеральные новости
 Первая российская вакцина против ВПЧ поступит в медучреждения в конце сентября
Первая партия отечественной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс» поступит в медицинские учреждения в конце текущего месяца. Об этом сообщили сегодня, 22 сентября, в Фонде развития промышленности (ФРП)....
Общество

Мемориальную доску Герою России Подшибякину открыли в школе Волжского

Общество 24.09.2026 06:57
0
24.09.2026 06:57


В школе № 3 города Волжского накануне состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя России, гвардии капитана Михаила Подшибякина, который погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. 

На церемонии присутствовали ученики и преподаватели школы, родственники и близкие героя, а также представители городских и областных властей. Присутствующие выразили признательность матери Михаила Подшибякина за воспитание её сына-героя и почтили его память минутой молчания.

Михаил Подшибякин родился 17 июля 1990 года в Волжском. После окончания Военного инженерно-технического университета в Санкт-Петербурге он остался верен профессии. К спецоперации присоединился с самого её начала, командовал десантной штурмовой ротой. За время службы Михаил неоднократно получал ранения, но каждый раз возвращался в строй после лечения. Среди его наград — несколько государственных орденов и медалей, включая два ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За храбрость» I и II степени. Боец погиб 2 марта 2025 года при выполнении очередного боевого задания. Указом Президента РФ Михаилу Подшибякину было посмертно присвоено звание Героя России.

фото: администрация Волжского

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.09.2026 08:20
Общество 24.09.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 07:25
Общество 24.09.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 06:57
Общество 24.09.2026 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 06:27
Общество 24.09.2026 06:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 06:05
Общество 24.09.2026 06:05
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2026 21:40
Общество 23.09.2026 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2026 21:24
Общество 23.09.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2026 20:11
Общество 23.09.2026 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2026 19:03
Общество 23.09.2026 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2026 18:04
Общество 23.09.2026 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2026 17:56
Общество 23.09.2026 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2026 13:57
Общество 23.09.2026 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2026 13:10
Общество 23.09.2026 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2026 12:55
Общество 23.09.2026 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2026 12:36
Общество 23.09.2026 12:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:20
Ветеран СВО в Волгограде открыл коптильню на госпомощьСмотреть фотографии
07:54
Плей‑офф чемпионата России по фиджитал‑футболу. Ждём волгоградский финалСмотреть фотографии
07:25
В трёх районах Волгограда отключат холодную воду в выходныеСмотреть фотографии
06:27
В Волгоградской области подскочили цены на яйца и бананыСмотреть фотографии
06:05
Осень к нам приходит: дожди и грозы прогнозируются в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгоградской облдуме поменяют кресла и стулья за 1,5 млнСмотреть фотографии
21:03
Под Волгоградом осудят экс-жену участника СВО, купившую два дома на его выплатыСмотреть фотографии
20:37
Новый рекорд установили цены на яйца в волгоградских магазинахСмотреть фотографии
20:11
Расписание двух пригородных поездов изменится в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:42
В Волгограде пожарные отвоевали СНТ «Дзержинец» от огняСмотреть фотографии
19:32
Цены на бензин в Волгоградской области не дрогнули ни на копейкуСмотреть фотографии
19:03
«Довели до могилы?»: прокуратура проверит законность межевания земли пайщиков под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:36
Еврокубки снова с нами! «Спартак-Волгоград» стартует в Кубке КонференцийСмотреть фотографии
18:04
«Нас выгоняют в никуда»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Юбилейный»Смотреть фотографии
17:56
В школе №3 Волжского увековечили память Героя России Михаила ПодшибякинаСмотреть фотографии
16:59
Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платнымиСмотреть фотографии
16:17
«Ротор» уходит на сборы: двухразовые тренировки и контрольный матч с «Нижним Новгородом»Смотреть фотографии
15:51
Под Волгоградом нерадивая мать обирала сына-инвалидаСмотреть фотографии
15:27
УФНС напомнило волгоградцам о дедлайне сдачи отчетности – 25 сентябряСмотреть фотографии
15:19
Под Волгоградом мужчина осуждён на 6 лет за покушение на односельчанинаСмотреть фотографии
14:41
Ландшафтный пожар бушует у СНТ «Дзержинец» на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:27
Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Билайн запустил «безлимит pro» с интернетом без ограничений даже при минусеСмотреть фотографии
13:57
Сирены и громкоговорители включат в Волгоградской области 7 октябряСмотреть фотографии
13:26
Возбуждено уголовное дело после аварийной посадки вертолёта Ми-8 в СочиСмотреть фотографии
13:10
Волгоградец после заключения контракта выплатил 800-тысячную задолженность по алиментамСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде осталось 39 бургерныхСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области стартовал финал «Семейной зарницы»Смотреть фотографии
12:18
Волгоградец на «Газели» попал в массовое ДТП в Воронежской областиСмотреть фотографии
12:03
Участников махинаций со строительством очистных осудят в ВолгоградеСмотреть фотографии
 