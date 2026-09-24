



В школе № 3 города Волжского накануне состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя России, гвардии капитана Михаила Подшибякина, который погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

На церемонии присутствовали ученики и преподаватели школы, родственники и близкие героя, а также представители городских и областных властей. Присутствующие выразили признательность матери Михаила Подшибякина за воспитание её сына-героя и почтили его память минутой молчания.

Михаил Подшибякин родился 17 июля 1990 года в Волжском. После окончания Военного инженерно-технического университета в Санкт-Петербурге он остался верен профессии. К спецоперации присоединился с самого её начала, командовал десантной штурмовой ротой. За время службы Михаил неоднократно получал ранения, но каждый раз возвращался в строй после лечения. Среди его наград — несколько государственных орденов и медалей, включая два ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За храбрость» I и II степени. Боец погиб 2 марта 2025 года при выполнении очередного боевого задания. Указом Президента РФ Михаилу Подшибякину было посмертно присвоено звание Героя России.

фото: администрация Волжского