Общество

Биометрия, вейпы и выборы при военном положении: какие законы начнут работать в июне

Общество 03.06.2023 19:40
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03.06.2023 19:40


В России в июне можно будет отказаться от сбора биометрических данных для идентификации, а самозанятым разрешат регистрировать свои товарные знаки – это только часть законов, которые вступают в силу в первый месяц лета, сообщает V102.RU.
Рассказываем подробнее, что изменится в России в июне 2023 года.
Отказ от биометрии
С 1 июня можно отказаться от сбора биометрических персональных данных в целях идентификации или отозвать ранее представленный отказ. Сделать это нужно в письменной форме через МФЦ.
В Госдуме РФ поясняют, что с использованием единой биометрической системы (ЕБС) будут идентифицировать физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций. Это, например, предприятия оборонно-промышленного комплекса или субъекты критической инфраструктуры. По общему правилу обработка биометрических персональных данных вне ЕБС запрещена.
Госконтроль в сфере ГО и ЧС
МЧС России будет контролировать соблюдение стандартов техрегламента Евразийского экономического союза в отношении продукции, которая будет использована для нужд гражданской обороны и преодоления чрезвычайных ситуаций. 
Ограничения продажи вейпов и кальянов
Торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах. Запрещается продавать их на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов.  Также вводится запрет на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотинсодержащей продукции на торговых объектах.
Права человека 
С 4 июня больше организаций смогут участвовать в общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Это право появится у общественных объединений, ассоциаций (союзов), фондов и автономных некоммерческих организаций. Закреплено, что общественные наблюдательные комиссии действуют независимо от органов госвласти и местного самоуправления.
Выборы в условиях военного положения 
С 9 июня на территориях, на которых введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления могут проводиться, если решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России. Поясняется, что закон направлен на то, чтобы дать гражданам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей возможность участвовать в выборах.
Упрощение отказа от гражданства Украины
С 17 июня для выхода из гражданства Украины достаточно будет подать заявление в российские органы внутренних дел. Отказ от гражданства будет считаться действительным с момента подачи документа.
Обучение в воспитательных колониях
С 18 июня  к работе в воспитательных колониях могут привлекать, в том числе на договорной основе, педагогических работников общеобразовательных организаций, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. За ФСИН России сохраняются функции и полномочия учредителя школ при воспитательных колониях. 
Товарные знаки
С 29 июня всем физическим лицам разрешается регистрировать товарные знаки. В частности, теперь этим правом смогут воспользоваться самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам. Раньше владеть товарными знаками могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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