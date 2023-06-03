



В России в июне можно будет отказаться от сбора биометрических данных для идентификации, а самозанятым разрешат регистрировать свои товарные знаки – это только часть законов, которые вступают в силу в первый месяц лета, сообщает V102.RU.

Рассказываем подробнее, что изменится в России в июне 2023 года.

Отказ от биометрии

С 1 июня можно отказаться от сбора биометрических персональных данных в целях идентификации или отозвать ранее представленный отказ. Сделать это нужно в письменной форме через МФЦ.

В Госдуме РФ поясняют, что с использованием единой биометрической системы (ЕБС) будут идентифицировать физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций. Это, например, предприятия оборонно-промышленного комплекса или субъекты критической инфраструктуры. По общему правилу обработка биометрических персональных данных вне ЕБС запрещена.

Госконтроль в сфере ГО и ЧС

МЧС России будет контролировать соблюдение стандартов техрегламента Евразийского экономического союза в отношении продукции, которая будет использована для нужд гражданской обороны и преодоления чрезвычайных ситуаций.

Ограничения продажи вейпов и кальянов

Торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах. Запрещается продавать их на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов. Также вводится запрет на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотинсодержащей продукции на торговых объектах.

Права человека

С 4 июня больше организаций смогут участвовать в общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Это право появится у общественных объединений, ассоциаций (союзов), фондов и автономных некоммерческих организаций. Закреплено, что общественные наблюдательные комиссии действуют независимо от органов госвласти и местного самоуправления.

Выборы в условиях военного положения

С 9 июня на территориях, на которых введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления могут проводиться, если решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России. Поясняется, что закон направлен на то, чтобы дать гражданам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей возможность участвовать в выборах.

Упрощение отказа от гражданства Украины

С 17 июня для выхода из гражданства Украины достаточно будет подать заявление в российские органы внутренних дел. Отказ от гражданства будет считаться действительным с момента подачи документа.

Обучение в воспитательных колониях

С 18 июня к работе в воспитательных колониях могут привлекать, в том числе на договорной основе, педагогических работников общеобразовательных организаций, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. За ФСИН России сохраняются функции и полномочия учредителя школ при воспитательных колониях.

Товарные знаки

С 29 июня всем физическим лицам разрешается регистрировать товарные знаки. В частности, теперь этим правом смогут воспользоваться самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам. Раньше владеть товарными знаками могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»