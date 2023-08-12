«Проблемы со связью и толчея»: волгоградцы стекаются к месту проведения байк-шоу

Общество 12.08.2023 19:43
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12.08.2023 19:43
В Волгограде к мельнице Гергардта, где вот-вот начнется главное событие сегодняшнего дня – байк-шоу, стекаются тысячи волгоградцев. Как сообщает корреспондент V102.RU, люди стараются попасть поближе к ограждению, но пройти туда уже довольно трудно. По предварительным оценкам, зрителей собралось уже тысячи 4-5, тогда как все пространство рядом с местом проведения мероприятия вместит не более 7 тысяч человек. Вездесущие дети, пришедшие с родителями, незаметно «просочились» через низ ограждений, но полицейские пытаются вернуть их взрослым. Горожане отмечают проблемы с сотовой связью – дозвониться с первого раза получается не всегда.
Самые выгодные позиции для наблюдения за шоу – у жителей близлежащих домов. Волгоградцы, которые вынуждены находиться в толпе, шутили, что места на балконах можно было продавать.
Между тем, рядом с главной площадкой проведения шоу установлены и сидячие места. Несколько сот человек, как стало известно V102.RU, приглашены в вип-зону главным байкером Хирургом. Кресла предназначены для общественников, почетных граждан города и области, участников СВО и других именитых горожан. Так, на байк-шоу пришли два бойца отряда "Бессмертный Сталинград" с позывными "Ягуар" и "Ювелир", которые сейчас вернулись в Волгоград для переподготовки. Военные признались, что на передовой чувствуют поддержку своего народа и выразили уверенность, что такие мероприятия, как байк-шоу, важным в плане патриотического воспитания.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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