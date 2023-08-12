На севере Волгоградской области грозы сорвали День физкультурника

Напомним, МЧС предупредило о грозах с градом в Волгоградской области 12 августа. А вот жителям Волгограда надеяться на осадки не стоит – они не дойдут до областного центра.
Общество 12.08.2023 11:41
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12.08.2023 11:41
Напомним, МЧС предупредило о грозах с градом в Волгоградской области 12 августа. А вот жителям Волгограда надеяться на осадки не стоит – они не дойдут до областного центра.
Часть соревнований, запланированных в рамках празднования Дня физкультурника, в некоторых районах Волгоградской области отменили или перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Урюпинска, из-за грозы, в частности, перенесены состязания по теннису, стрит-боллу и мини-футболу.В Новоанннском районе, где также сегодня дождливо, также перенесли некоторые соревнования на понедельник. Часть из запланированных турниров проведет сегодня в спортзалах.
Напомним, МЧС предупредило о грозах с градом в Волгоградской области 12 августа. А вот жителям Волгограда надеяться на осадки не стоит – они не дойдут до областного центра.
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