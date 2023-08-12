МЧС: на Волгоградскую область надвигаются грозы с градом

Общество 12.08.2023 11:19
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12.08.2023 11:19
Сегодня, 12 августа в отдельных районах Волгоградской области до конца дня ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом со шквалистым ветром 20-25 метров в секунду. Такой прогноз выдало региональное МЧС на основании данных Волгоградского ЦГМС.При этом, как ранее сообщало V102.RU, в ближайшие дни в Волгограде дождей не прогнозируют. Они обойдут стороной изнывающий от зноя областной центр.
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