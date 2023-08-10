Изнывающий от зноя Волгоград обойдут стороной дожди и грозы

Общество 10.08.2023 21:43
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10.08.2023 21:43
В Волгоградской области с 11 по 13 августа в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Как сообщили V102.RU в волгоградском ЦГМС, при грозах прогнозируют порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. При этом в ближайшие три дня в области будет жарко – до +34, а местами – и до +39 градусов. Лишь к выходным станет чуть прохладнее – до +32.А вот Волгограду с осадками не повезет – они обойдут областной центр стороной. 11 и 12 августа воздух в городе-герое раскалится до +37. И лишь в воскресенье температура упадет до +34 градусов.
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