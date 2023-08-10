



Жителей и гостей Волгограда 10 августа предупредили о предстоящих изменениях в работе музея-панорамы «Сталинградская битва». Как сообщает ИА «Высота 102», в предстоящую субботу, 12 августа, музей закроют на два часа раньше обычного из-за предстоящего шоу мотоклуба «Ночные волки».

– Обращаем ваше внимание, что 12 августа 2023 года музей-панорама «Сталинградская битва» открыт для посещения с 10.00 до 16.00 (касса закрывается в 15.30)! – уведомили в учреждении.

Напомним, что 12 августа всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» привезет в Волгоград программу «Ангелы Победы», приуроченную к 80-летию Победы в Сталинградской битве.

В 13.30 в этот же день у Тракторного завода на пл. им. Дзержинского будет формироваться мотоколонна, которая затем отправится в центр города. В 16.00 у фонтана «Детский хоровод» в центре Волгограда (привокзальная площадь) пройдет показ исторической техники, также здесь состоятся выступления спортивных и музыкальных коллективов.

Шоу у музея-панорамы «Сталинградская битва» начнется в 19.45. Как ранее сообщали организаторы, кульминационным эпизодом шоу станет программа «Ангелы Победы» у мельницы Гергардта.

Специальными гостями дня станут народный артист России Юрий Розум, рок-исполнительница Юлия Чичерина, а также хор Московского метрополитена и хор «Гуляй душа» из Севастополя.