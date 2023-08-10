Хирурги спасли волгоградского писателя-фантаста Евгения Лукина

Общество 10.08.2023 20:06
0
10.08.2023 20:06
Волгоградские врачи провели жизненно необходимую операцию волгоградскому писателю-фантасту Евгению Лукину. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, причиной проблем со здоровьем у Евгения Лукина стала старая травма, полученная 20 лет назад в аварии, после которой образовался разрыв диафрагмы. В последнее время писатель испытывал проблемы с дыханием, у него появилась одышка.Пациента обследовали врачи Волгоградской областной клинической больницы №1. Выяснилось, что у Евгения Лукина образовалась большая диафрагмальная грыжа с перемещением органов брюшной полости в грудную клетку. Встал вопрос о немедленной операции, которую провел заведующий хирургическим торакальным отделением ВОКБ №1 Вадим Котрунов. В ходе хирургического вмешательства пациенту успешно восстановили и укрепили мышечную часть диафрагмы. Сейчас Евгений Лукин идет на поправку, он продолжит консервативное лечение.
Евгений Лукин - знаменитый волгоградский и русский писатель-фантаст, филолог. Он является автором таких произведений, как «Алая аура протопарторга», «Типа того что как бы», «Катали мы ваше солнце», «Разбойничья злая луна» и другие.
Фото телеграм-канала облкомздрав34
Читайте по теме:
Изнывающий от зноя Волгоград обойдут стороной дожди и грозы10.08.2023 21:43
Общество 10.08.2023 21:43
Каждый третий житель ЮФО планирует покупать или менять жилье в ближайшие год-два10.08.2023 18:34
Общество 10.08.2023 18:34
«Завалил дерьмом весь город и судится!»: в Волгограде общественники требуют посадок в «Ситиматике»10.08.2023 18:08
Общество 10.08.2023 18:08
40-летний житель Камышина Роман Сихварт погиб на СВО10.08.2023 16:53
Общество 10.08.2023 16:53
Музей-панораму «Сталинградская битва» 12 августа закроют раньше времени из-за байк-шоу10.08.2023 16:27
Общество 10.08.2023 16:27
Внесены изменения по заключению договоров на обслуживание и ремонт газового оборудования10.08.2023 16:12
Общество 10.08.2023 16:12
Мусор вывозят самосвалами: из руин кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде сделают центр культуры и досуга10.08.2023 14:39
Общество 10.08.2023 14:39
Массовую вакцинацию объявили в селе Волгоградской области из-за одного козла10.08.2023 14:25
Общество 10.08.2023 14:25
Чиновницы после вояжа по котельным пришли на Градсовет с Бочаровым в тапках10.08.2023 12:57
Общество 10.08.2023 12:57
Под Волгоградом похоронили 24-летнего мобилизованного Владимира Татаринова10.08.2023 12:17
Общество 10.08.2023 12:17
Более 300 волгоградских выпускников уже связали свою судьбу со строительной отраслью10.08.2023 11:34
Общество 10.08.2023 11:34
Полковник полиции Климов в суде оспаривает увольнение из УМВД Волгограда10.08.2023 11:33
Общество 10.08.2023 11:33
Под Волгоградом гранатометчиков вооружили для уничтожения целей10.08.2023 09:26
Общество 10.08.2023 09:26
Еще 1500 дачников «вышли из тени» в Волгоградской области10.08.2023 09:05
Общество 10.08.2023 09:05
РПН нашел отклонения в пробах воды в трех районах Волгограда10.08.2023 08:00
Общество 10.08.2023 08:00