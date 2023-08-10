Под Волгоградом гранатометчиков вооружили для уничтожения целей





На общевойсковом полигоне в Волгоградской области стартовали учебно-методические сборы гранатометчиков, в ходе которых пройдут масштабные стрельбы. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие отработают комплекс учебно-боевых задач. Они уже прошли теоретический курс подготовки, а теперь им предстоит улучшить навыки ведения современного боя, разведки местности и способности ориентироваться в сложной тактической обстановке.

В ходе практических стрельб гранатометчики будут поражать мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника. Огонь им предстоит вести из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17.

В ходе учений военнослужащим также предстоит сдать ряд зачетов, в том числе по маскировке и классификации целей.

Фото: пресс-служба ЮВО



