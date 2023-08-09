В Волгограде мама пятерых детей попала в реанимацию с тепловым ударом

Общество 09.08.2023 15:47
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09.08.2023 15:47
Волгоградские врачи вытащили с того света многодетную маму, которая поступила в областную клиническую больницу №1 в тяжелом состоянии. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, женщина поступила в приемное отделение медучреждения с жалобами на головокружение, тошноту, учащённые дыхание и сердцебиение.
Муж пациентки пояснил, что его супруга, почувствовав недомогание, не стала обращаться за медицинской помощью. Знакомые ей посоветовали таблетки от повышенного давления. Однако многодетной маме стало только хуже, а показатели давления упали до критически низких значений.
Дежурные врачи – заместитель главного врача по терапии Екатерина Запорожцева и заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Казанцев оказали пациентке экстренную медицинскую помощь.
Первые сутки пациентка находилась в реанимациции, а в дальнейшем была переведена в кардиологическое отделение, где ей провели полное обследование и лечение, поставив диагноз - тепловой удар и гипотензия (пониженное давление). Сейчас многодетная мама чувствует себя отлично, и ее выписывают домой.
Врачи вновь напоминают, что перед применением лекарств необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Многодетная мама по совету друзей приняла лекарство, которое едва ее не убило. Не повторяйте таких ошибок.
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