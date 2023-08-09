Треть волгоградцев хотят из-за жары работать на удаленке

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий накануне, 8 августа, предложил, находясь в Волгограде, ввести сиесту из-за сильной жары. По мнению политика, жители южных регионов России должны отдыхать днем, когда столбики уличных термометров достигают критических отметок. Редакция ИА «Высота 102» поинтересовалась у читателей, что они думают о данной инициативе. По итогам нашего опроса в Telegram выяснилось, что треть волгоградцев в жару предпочли бы выполнять рабочие обязанности на удаленке. Поддержали Слуцкого всего 32 % принявших участие в голосовании волгоградцев.





Из 571 человек, оставивших свои голоса, лишь 182 поддержали предложение лидера КПРФ, 136 человек (24%) усомнились в том, что сиеста могла бы им пойти на пользу с учетом того, что домой пришлось бы ездить на общественном транспорте без кондиционеров. Вариант с удаленкой назвали адекватным 30% опрошенных, то есть 171 житель Волгоградской области.

Лишь 14% принявших участи в голосовании волгоградцев (82 человека) склонны считать, что жара – всего лишь предлог увильнуть от работы.

Напомним, что губернатор Волгоградской области, на встрече с которым Слуцкий озвучил свое предложение, от комментариев вообще воздержался. Андрей Бочаров предпочел обсудить с гостем региона актуальные рабочие вопросы.