Лидер ЛДПР Слуцкий в Волгограде предложил ввести сиесту из-за жары





В Волгограде сегодня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, в ходе общения впечатлившийся, видимо, волгоградской жарой политик предложил ввести сиесту в южных регионах России.

– Нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной, – цитирует ТАСС Леонида Слуцкого. – Например, предусмотреть сиесту, когда в самое пекло на 3-4 часа работники могут отправиться домой. Или перевод части сотрудников на удаленную работу. Или введение 4-дневного режима работы, чтобы у работников было больше времени на восстановление. Это поможет и с разгрузкой дорог.

Уточняется, что свое предложение Слуцкий аргументировал тем, что в сильную жару у россиян учащаются инфаркты, повышается давление.





Однако что ответил на это предложение Андрей Бочаров, не сообщается. Молчат об этом и журналисты ТАСС, и пресс-служба губернатора.

Так, в частности, сообщает ИА «Высота 102», информация на сайте областной администрации касается только лишь факта встречи Бочарова и Слуцкого. Пресс-служба главы региона уведомила о том, что «в ходе встречи рассмотрены вопросы взаимодействия региона с политическими партиями, реализации на территории Волгоградской области проектов, направленных на повышение качества жизни людей». Ни слова о предложении Леонида Слуцкого в региональной администрации, подчеркнем, не обронили.

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