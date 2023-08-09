Общество

Экстремальную жару в Волгоградской области сменит град и шторм

Общество 09.08.2023 14:57
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09.08.2023 14:57


В Волгоградской области изнуряющий зной сменит резкое ухудшение погоды. Как сообщает V102.RU, федеральные синоптики прогнозируют сильные дожди с градом и штормовым ветром. 

— На большей части Южного федерального округа на большей части округа 9 и 10 августа ожидается сильная жара — температура днем до +39…+43 °С, — рассказали информагентству в Гидрометцентре РФ. — В пятницу, 11 августа, в Волгоградской областях прогнозируются сильные дожди с грозами, град и ветер с порывами до 20 м/с. 

Уточняется, что в Волгоградском регионе до 10 августа продолжает действовать предупреждение о высокой пожароопасности (4 класс горимости леса), а местами по югу и в центральных районах объявлена чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости леса). 

Сегодня, 9 августа, как уточнили в Волгоградском ЦГМС, по региону днем воздух раскалится до +31...+36 °С, местами столбики термометров покажут +36...+39 °С. Скорость ветра юго-восточного направления достигнет 11-14 м/с.  

В Волгограде среда, 9 августа, выдастся сухой и жаркой. Температура в дневные часы составит +36...+38 °С, однако к вечеру прогнозисты обещают небольшой дождь с грозой и юго-восточным ветром со скоростью 15-20 м/с. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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