В Волгограде перекрыт температурный рекорд 1998 года

В Волгограде установлен новый абсолютный максимум дневной температуры. Как сообщает V102.RU, предыдущий рекорд зафиксировали в далеком 1998 году.

— 5 августа в Волгограде перекрыт абсолютный максимум температуры, который составил 39,3 °С. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году — столбики термометров в тот день показали 38,5 °С, — рассказали информагентству в Гидрометцентре РФ. — 6 августа рекорд 1998 года (+37,1 °С) был перекрыт на 0,4 °С и составил 37,5 °С. 7 августа в Волгограде зафиксирован еще один абсолютный максимум температуры, который составил 38,3 °С. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году — столбики термометров в тот день показали 37,5 °С.

Напомним, что регион продолжает испытывать экстремальная жара. Сегодня, 8 августа, по региону днем обещают местами до +40...+42 °С, оценивая данные значения как опасное явление. В Волгограде во вторник без осадков, днем температурные значения приблизятся к +37...+39 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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