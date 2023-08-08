Общество

В Волгограде капитально омолаживают старейшие школы

Общество 08.08.2023 10:09
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08.08.2023 10:09


Андрей Бочаров вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко проинспектировали ход реконструкции  старого корпуса  школы № 93 на улице Туркменской. Как рассказали V102.RU в администрации Волгоградской области, это здание было построено еще до войны, в 1938 году. Во время войны в нем размещался госпиталь, затем до 1978 года – школа, потом – учебный комбинат. Учебный процесс здесь давно не ведется, но после обновления в классах вновь закипит школьная жизнь.


Так, после капремонта в корпусе создадут 450 учебных мест для начальной школы № 93. Проектом реконструкции предусмотрены 16 просторных классов, библиотека, столовая и спортзал.

Работы должны быть закончены до конца 2023 года, а в новые отремонтированные помещения дети придут в 2024. 

Введение в эксплуатацию нового корпуса  позволит существенно разгрузить основное здание школы на улице Тулака, где сейчас дети учатся в две смены. Таким образом, в корпусе на Туркменской  разместят  450 младшеклассников, а в основном здании - 310 учеников средних и старших классов.

А пока здесь кипят ремонтные работы: уже демонтированы старые конструкции, заменены кровля и оконные блоки, укреплен фундамент. Сейчас в здании штукатурят стены, устанавливают новые перекрытия и полы. 


Андрей Бочаров особое внимание уделил пришкольной территории. Двор, по мнению главы региона, необходимо обустроить с учетом возрастных интересов учащихся и нахождения объекта в сжатом пространстве.

– Здание находится в уже сложившейся застройке.  Поэтому каждый квадратный метр надо использовать с пользой для детей, – отметил Андрей Бочаров. – Здесь будем жестко наводить порядок, с главой Волгограда мы эту ситуацию обговорили: нельзя допустить, чтобы в ближайшем радиусе были увеселительные заведения и объекты торговли алкоголем.

Фото администрации Волгоградской области

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