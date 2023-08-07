Происшествия

Из-за ДТП на Первой продольной в Волгограде образовалась пробка

Происшествия 07.08.2023 21:38
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07.08.2023 21:38


Движение транспорта затруднено в эти минуты в Волгограде. Как сообщили V102.RU очевидцы, авария произошла на пересечении проспектов Ленина и Металлургов. Столкнулись два отечественных автомобиля – «Лада Х-Ray» и «семерка».
Из-за аварии образовалась пробка в сторону Тракторозаводского района. Подробности ДТП выясняются.
Напомним, проблемы с движением транспорта наблюдались в Центральном районе Волгограда сегодня, 7 августа, в час пик.
Фото читателей V102.RU

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