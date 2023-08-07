В Центральном районе Волгограда уже больше двух часов наблюдается серьезный транспортный затор протяженностью более полукилометра на Первой продольной магистрали. По информации волгоградских автолюбителей, пробка растянулась в границах от ул. Зайцева на проспекте Ленина до ул. Маршала Крылова. При этом некоторые из горожан связывают причину затора с проводимыми на разделительной полосе работами.

– В эту сумасшедшую жару под конец дня не хватало застрять в пробке. На то, чтобы проехать участок в 500 метров, ушло минут 20. И нам-то еще ничего в машине с кондиционером – страшно подумать, что с людьми в час пик в общественном транспорте, – сообщают читатели «Высоты 102». – При этом понять, из-за чего эта пробка, мы так и не смогли. На островке что-то чудят газовики, но вряд ли это можно назвать причиной.





По данным онлайн-сервиса «Яндекс Карты», длина пробки составляет 620 метров, однако транспорт движется на указанном участке дороги со скоростью не более пяти километров в час. От улицы Глазкова в сторону стадиона скорость движения равна 15 км/ч.

Отметим, что Нулевая продольная, ул. Маршала Крылова и выезд на Первую продольную при этом остаются свободными.



Между тем, как стало известно V102.RU, работы напротив Центрального стадиона проводил "Волгоградгоргаз". Рабочие меняли газовые колодцы на шаровые краны для повышения надежности газоснабжения потребителей.

