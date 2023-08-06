Пропавшего глухого волгоградца нашли мертвым рядом с домом

Пропавшего в городе Фролово Волгоградской области 31 июля глухого мужчину со шрамом, к сожалению, нашли мертвым. Как сообщила V102.RU дочь 70-летнего пенсионера, ее отца обнаружили в полукилометре от того места, где он пропал.

— 4 августа папу нашли мертвым фактически в 500 метрах от дома. Молодой человек его обнаружил уже бездыханного. Официальная причина смерти — остановка сердца, — рассказала фроловчанка.

Напомним, что 70-летний житель Фролово бесследно исчез 31 июля из своего дома по улице Заводской. Со слов дочери, он жил один в 30 километрах от ее дома. Последний раз мужчину видели 1 августа у магазина в поселке Грачи на улице Седова.

Фото и коллаж: архив семьи, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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