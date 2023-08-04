Глухой мужчина со шрамом бесследно исчез в Волгоградской области

В городе Фролово Волгоградской области полиция разыскивает 70-летнего мужчину, пропавшего 31 июля. Как рассказала V102.RU дочь исчезнувшего пенсионера Наталья, ее отца последний раз видели 1 августа у магазина в поселке Грачи на улице Седова.

— Пропал мой папа Николай Николаевич Юрепин. Он жил один в 30 километрах от нас во Фролово на улице Заводской. Такое с ним впервые. Соседи сказали, что он ушел 31 июля днем, но почему-то не закрыл дом. Это на него не похоже. У него проблемы со здоровьем, он плохо слышит на оба уха, раньше у него был аппарат, телефоном он не пользуется, — рассказала женщина.

По словам дочери, продавцы сказали, что видели его с крупной суммой денег.

— Паспорт его дома остался. А вот деньги исчезли, — говорит фроловчанка. — Он по характеру у нас одиночка. Не любит, когда к нему в жизнь лезут. Куда он мог уйти — ума не приложим. Друзей у него особо не было.

Приметы пропавшего:

рост 170 сантиметров

худощавое телосложение

нос «картошкой» бугристый

волосы седые

глаза серые

шрам в области низа живота

В день исчезновения был одет в серую клетчатую рубашку, синее трико, на ногах — резиновые шлепки. С собой очки на петельках.

Если вы располагаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить дочери Наталье по номеру 8 902 656 40 12.

Фото и коллаж: архив семьи, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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