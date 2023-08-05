Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП под Волгоградом









Двое 15-летних подростков на мопеде пострадали, столкнувшись с легковым автомобилем в Волгоградской области, передает V102.RU. По информации больницы скорой медицинской помощи, прибывшая на вызов бригада медиков эвакуировала пострадавших подростков в Светлоярскую ЦРБ и 15-ю больницу в Волгограде.

На данный момент известно, что авария произошла в поселке Кирова. Пострадали юный водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир.

Фото: ГБУЗ «КССМП» / ВК



