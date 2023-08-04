Напомним, V102.RU сообщало, что Александр Шестаков пропал 12 июля после посещения пункта отбора на военную службу, расположенного на ул. Советская, 25 в Волгограде. Мужчина недавно решил подписать контракт после потери близких людей и заявлял, что не хочет жить.
В тот день Александра Шестакова отвезли на машине военкомата в Волгоград, высадили около пункта, однако выяснилось, что контракт мужчина так и не подписал. Несколько недель родственники мужчины не имели сведений о его местонахождении и обратились за помощью в полицию.
Фото V102.RU