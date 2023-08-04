Общество

Пропавшего по дороге на СВО жителя Волгоградской области нашли на трассе

Общество 04.08.2023 20:19
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04.08.2023 20:19


44-летний Александр Шестаков из рабочего поселка Октябрьский Волгоградской области, который  пропал после посещения пункта отбора на военную службу по контракту, на днях нашелся. Как рассказали V102.RU родственники мужчины, его встретили на трассе в районе поселка Червленый жители Октябрьского, которые ехали в райцентр на машине.Он направлялся в сторону дома.
- С Александром все нормально, с его здоровьем тоже, - пояснили близкие.
Напомним, V102.RU сообщало, что Александр Шестаков пропал 12 июля после посещения пункта отбора на военную службу, расположенного на ул. Советская, 25 в Волгограде. Мужчина недавно решил подписать контракт после потери близких людей и заявлял, что не хочет жить.
В тот день  Александра Шестакова отвезли на машине военкомата в Волгоград, высадили около пункта, однако выяснилось, что контракт мужчина так и не подписал.  Несколько недель родственники мужчины не имели сведений о его местонахождении и обратились за помощью в полицию.
Фото V102.RU

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