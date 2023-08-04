Стало известно о гибели в зоне проведения спецоперации жителя поселка Степного Городищенского района Волгоградской области Александра Кагакина. Как сообщает V102.RU, 24-летний снайпер служил по контракту и с первых дней СВО находился на фронте.

— Погиб наш поисковик Кагакин Александр. Скорбим, слов не находим, не верим. Жалко, что уходят лучшие парни. Вечная память Саше и его товарищу, с кем они ушли на задание, — рассказали в сообществе поисковой группы «Надежда» Россошинской средней школы имени Героя Советского Союза Ивана Бибишева.

Известно, что наш земляк был награжден медалью «За воинскую доблесть» II-й степени и орденом Мужества. В начале сентября прошлого года военнослужащий приезжал в краткосрочный отпуск, чтобы жениться.

Фото и коллаж: Алексей и Елена Кагакины, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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