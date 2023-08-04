Общество

В Волгоградской области похоронят участника СВО Ивана Фролова

Общество 04.08.2023 09:13
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04.08.2023 09:13


В Волгоградской области сегодня, 4 августа, простятся с погибшим в ходе проведения специальной военной операции Иваном Фроловым. Как сообщает V102.RU, церемония прощания пройдет в станице Клетской. 

— При проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, героически погиб наш земляк Фролов Иван, — рассказали в администрации Клетского района. — Вечная память Герою!

При этом местные власти не сообщают, был ли погибший мобилизованный, контрактником или отправился на фронт добровольцем. Известно, что начало церемонии запланировано на 12.00. Прощание пройдет в станице Клетской на улице Донской, 33. 

Фото и коллаж: администрация Клетского района, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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