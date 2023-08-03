Общество

В Волгоградской области простились с погибшим на Украине 46-летним добровольцем

Общество 03.08.2023 18:37
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03.08.2023 18:37


В Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации 46-летнего Алексея Лепилина. Как сообщает V102.RU, добровольца похоронили сегодня, 3 августа, в Кумылженском районе.

— До начала частичной мобилизации наш земляк в июне 2022 года подписал контракт с МО РФ. В зоне СВО стрелком-помощником гранатометчика. Бил укронацистов в ЛНР и ДНР. В ходе боевых действий получил ранение. Награжден медалью «За отвагу», — сообщил в своем Telegram-канале глава района Валерий Денисов. — Погиб Алексей Анатольевич при исполнении воинского долга 25 июля 2023 года. Представлен к награждению орденом Мужества посмертно. 

Уточняется, что простились с героем на гражданском кладбище в станице Слащевской со всеми подобающими воинскими почестями, в том числе с ружейным салютом. 

Фото: администрация Кумылженского района

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