Общество

Отказался от медали «За отвагу». На Украине погиб доброволец из Волгограда с позывным «Бирюк»

Общество 30.07.2023 18:39
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30.07.2023 18:39


В Чернышковском районе Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации добровольца Александра Бирюкова. Как сообщает V102.RU, в зону боевых действий наш земляк отправился 29 сентября. 

— Александр записался в ряды добровольцев — участников СВО: «Я мужик, я должен Родину защищать! Я иду туда для того, чтобы защитить нашу страну, чтобы все спали спокойно», — рассказали информагентству в районной администрации. — Жизнь военнослужащего трагически оборвалась 12 июля. Полученные травмы оказались смертельными. 

Уточняется, что Александр Бирюков отказался от медали «За отвагу», сказав, «что его боевые братья имеют большее право на получение правительственных наград». 

— Он никогда не жаловался и до последнего был убежден, что Победа будет за нами. Для ребят он всегда был надежной опорой, к нему часто обращались за советом и помощью, особенно, когда это касалось строительства укрепительных рубежей, — добавили в администрации. 

Сослуживцы вспоминают, что у погибшего чернышковца был позывной «Бирюк». Он всегда рвался на передовую и каждый раз, оказываясь под огнем противника, проявлял высокие боевые навыки и мужество.

Известно, что Александр Бирюков родился и вырос в хуторе Соколове. Окончил Суровикинское ПТУ, выучился на тракториста-машиниста широкого профиля. Затем отслужил в стройбате. После демобилизации устроился механизатором к одному из местных фермеров. Затем стал ездить вахтами в Москву. Два года назад переехал в Волгоград. 

Нашего земляка похоронили 28 июля на его малой родине — в хуторе Соколове.

Фото: администрация Чернышковского района

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