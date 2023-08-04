В Волгограде выделят 18 млн на ремонт дороги к военному городку

Подъездную дорогу по улице Покровской к территории военного городка в/ч 22220 в Советском районе Волгограда отремонтируют за 18 миллионов рублей. Как сообщает V102.RU, на днях подписано постановление № 526-п о выделении средств из резервного фонда администрации Волгоградской области.

Уточняется, что деньги на ремонт дороги поступят в казну Волгограда в порядке межбюджетного трансферта.

— Администрация Волгоградской области постановляет областному комитету финансов выделить в 2023 году из областного бюджета за счет средств резервного фонда администрации региона 18 109,42 тыс. рублей комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Волгограда, — цитирует информагентство текст документа.

Напомним, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с семьями участников СВО в Камышине в декабре прошлого года особое внимание уделил состоянию инфраструктуры военных городков, расположенных на территории региона, в том числе обеспечения транспортной доступности.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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