Волгоградский губернатор встретился с членами семей участников СВО

Общество 14.12.2022 13:51
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14.12.2022 13:51
Сегодня, 14 декабря, в Камышине Волгоградской области представители актива семей военнослужащих, выполняющих задачи СВО, встретились с губернатором Андреем Бочаровым.
Как сообщили в обладмине, участие в беседе также приняли руководители общественных, ветеранских и добровольческих организаций. Главная тема встречи - оказание мер всесторонней поддержки, а также формирование новой программы развития инфраструктуры военных городков, расположенных на территории области.
- Наши военнослужащие выполняют очень важную задачу по борьбе с фашизмом, нацизмом — мужественно, с честью, проявляя героизм, — отметил Андрей Бочаров. Глава региона подчеркнул, что поддержку участников СВО регион начал практически сразу после начала спецоперации.
Напомним, в Волгоградской области создан Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев, на который можно делать добровольные взносы. По заявкам командования частей и соединений на эти средства закупаются и регулярно отправляются дополнительное снаряжение и оборудование. Поддержка оказывается в регионе и семьям участников СВО.
- Нужно сделать так, чтобы ни один человек не остался без внимания. Если у вас появляется такая информация – необходимо обязательно проинформировать нас, — обратился к участникам встречи губернатор.
Особое внимание в ходе встречи глава области уделил состоянию инфраструктуры военных городков, расположившихся на территории региона.
- Мы посмотрим, что необходимо сделать, начиная с дорог, тротуаров, социальных объектов, которые там находятся, обеспечения транспортной доступности, - сказал Андрей Бочаров. Эти вопросы, по его словам, будут решаться во взаимодействии с Минобороны РФ.
- Мы услышали очень большой объем информации о том, какие меры поддержки есть для семей мобилизованных и военнослужащих, - сообщила журналистам по итогам встречи жена офицера, руководитель центра помощи в Камышине Елена Борисова. - Те меры поддержки, которые сейчас оказываются, и та волонтерская деятельность, которая развернута в Волгоградской области, непосредственно в Камышине, направлены на поддержку семей, детей. Им очень важно понимать, что они не брошены.
По ее словам, региональная власть не закрывает глаза на проблемы, которые возникают, и готова их решать.
Фото: администрация Волгоградской области
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