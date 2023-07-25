В Волгоградской области сегодня, 25 июля, проводят в последний путь погибшего в ходе спецоперации 24-летнего Никиту Кочубея. Как сообщает V102.RU, церемония прощания пройдет в Жирновске.

— При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб боец отряда «Шторм Z» Никита Павлович Кочубей 1999 года рождения, — сообщили в администрации Жирновского района.

Уточняется, что проститься с бойцом жители Жирновска смогут 25 июля в 14.00

Известно, что Никита Кочубей воспитывался в интернате.

Фото и коллаж: администрация Жирновского района, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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