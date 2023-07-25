Экология

Уходя, уберись: горожане требуют от «Ситиматик-Волгоград» разгрести мусорные завалы до прихода нового регоператора

Экология 25.07.2023 12:02
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25.07.2023 12:02




Жители областного центра требуют от «Ситиматик-Волгоград» честно выполнить свои обязательства перед тем, как покинуть регион, и разгрести, наконец, мусорные свалки во дворах и на улицах города. Как рассказали V102.RU горожане, некоторым из таких свалок уже по полгода и более.

– Летом ситуация особенно обострилась, – говорят жители Красноармейского района, проживающие на улице Вучетича. – В жару мусорка начала ко всему прочему сильно вонять. Завалы не убирали уже точно месяца три или четыре, понятно, что здесь уже завелись крысы. Регоператор только баки опустошает, весь остальной хлам оставляет, как было. 

Однако жителям Красноармейского района еще повезло. У них хотя бы вывозят мусор из контейнеров. А вот жители дома №4 по ул. Запорожская Советского района уже не помнят, когда убиралось содержимое баков. Они уже давно переполнены, поэтому пищевые отходы сбрасываются рядом с контейнерами. Остальной мусор здесь также не убирался уже несколько месяцев. При этом ранее в компании регоператора заявляли, что не обязаны вывозить строительные отходы, ветки и другой хлам, который скапливается около баков. 


Между тем, жители считают, что «Ситиматик-Волгоград» должен привести город в порядок в оставшийся период до прихода нового временного регоператора. 

 Тогда мы его еще можем простить, хотя такого ужаса с мусором, как в последнее время, у нас никогда не было, – говорят волгоградцы. – Нас так еще никто не унижал и не принуждал жить в запахах гнили, с грызунами и с жуткими мусорными пейзажами во дворах. 


Напомним, «Ситиматик-Волгоград» 14 июля был лишен статуса регионального оператора из-за многочисленных жалоб жителей региона на неудовлетворительную работу по вывозу ТКО. С 1 августа к работе в статусе временного регоператора приступит  ООО «ЭкоЦентр». При этом чиновники предупредили «Ситиматик-Волгоград» о необходимости выполнять свои обязательства до обозначенного периода, пригрозив компании судами.


Фото и видео читателей V102.RU

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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