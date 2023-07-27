Общество 27.07.2023 15:35
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27.07.2023 15:35
Калининград возглавил список самых популярных направлений на новогодние праздники среди жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия», волгоградцы уже начали бронировать отели на отдых зимой.
В настоящее время фиксируется рост спроса пользователей на бронирование отелей на новогодние праздники. В июле текущего года доля таких бронирований в 9 раз больше, чем год назад. Примечательно, что в прошлом году активно бронировать отели на новый год начинали только в октябре.
В этом году волгоградцы предпочитают провести новогодние каникулы в Калининграде - самом западном городе России. Также жители региона выбирают для отдыха Москву, Казань, Пятигорск и Санкт-Петербург. В среднем пользователи из Волгограда планируют поездки на длинные праздники в этом году на пять дней при стоимости номера за ночь 3 350 рублей.
Данные по России показывают, что в целом пользователи сервиса бронируют отдых на 4 дня при стоимости номера за ночь 8 000 рублей. А наиболее популярными регионами для отдыха на новогодние праздники традиционно являются Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область и Карачаево-Черкесская Республика. Из городов лидируют Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.
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