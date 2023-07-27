В Волгоградской области аграриями собрано 3 млн тонн зерна





Аграрии Волгоградской области собрали на сегодняшний день 3 миллиона тонн зерна. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня в ходе рабочей поездки в Иловлинский район губернатор Андрей Бочаров.

- Сегодня, несмотря на сложные погодные условия, 3 миллиона тонн мы собрали. И ничто не вызывает сомнения, что по завершению уборочной кампании выполним задачи, которые перед нами поставил президент России и правительство, — озвучил данные глава региона.

Напомним , первый миллион тонн зерновых волгоградские аграрии собрали к 11 июля.

Губернатор отметил, что сельскохозяйственные работы, несмотря на дожди, идут в регионе высокими темпами.

Площадь посевов под урожай 2023 года в Волгоградской превышает 3,3 млн га. Из них на зерновую группу приходятся почти 2,2 млн га. На сегодняшний день обмолочено 991,1 тыс.га.



