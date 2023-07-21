Общество

На новой неделе четыре района Волгограда оставят без горячей воды: список адресов

Общество 21.07.2023 10:21
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21.07.2023 10:21


Жителям четырех районов Волгограда на новой неделе стоит не опять, а снова приготовиться к плановым отключениям горячей воды. Коммунальщики дико извиняются и просят простить их и понять, ведь от профилактики зависит работоспособность системы в зимний период. 

V102.RU публикует список адресов: 

Центральный район 

с 24 по 26 июля 

проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

улица Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27

улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

улица Землянского, 3, 5, 9

улица Бакинская, 2, 2а, 13

улица Коммунальная, 18

улица 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

улица Наумова, 14

улица Краснознаменская, 6, 8

улица Ленина, 6, 11

улица Пражская, 1

улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

улица Чуйкова, 37, 51а, 55

улица Порт-Саида, 7а

улица Комсомольская, 6, 8

улица Коммунистическая, 56

с 25 июля по 3 августа 

улица Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

улица Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

улица Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

улица Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

улица Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

улица Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

улица Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

улица Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

улица Селенгинская, 9, 11, 16

улица Ханпаши Нурадилова, 7

Ворошиловский район 

с 24 по 26 июля 

улица Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б

улица Клинская, 33, 34, 35

улица Калинина, 19, 21, 23, 25

улица Канунникова, 9

улица Огарева, 1, 2, 7, 21б

улица Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27

улица Баррикадная, 19, 19А

улица Иркутская, 8

улица Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31

улица Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12

улица Каменская, 4, 6, 8, 10

улица Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А

улица Краснослободская, 17, 19

улица Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

улица Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

улица Моздокская, 3, 5, 7

улица Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

улица Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

улица Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

улица Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1

улица Липецкая, 5, 7

улица Новоузенская, 10а

улица Профсоюзная, 16а, 20

улица Ковровская, 4

улица Бобруйская, 1, 1а

улица Пугачевская, 5а, 5г, 5д

улица Гомельская, 7

Советский район

с 27 по 28 июля 

улица Логовская, 1, 2, 5, 6

проспект Университетский, 34

улица поселок Стройдеталь, 13

Красноармейский район 

с 26 июля по 8 августа 

улица Арсентьева, 34, 40, 44, 46, 50

улица Сологубова, 13, 15, 17, 56, 56а

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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