Общество

«Работаем на один результат»: в Волгограде Бочаров дал наставления руководителям парламентских партий

Общество 17.07.2023 17:16
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17.07.2023 17:16


В Волгограде глава региона Андрей Бочаров встретился с руководителями парламентских партий. Как сообщает V102.RU, рабочее совещание началось с минуты молчания в память о павших защитниках Сталинграда — 17 июля 1942 года началось самое кровопролитное сражение в мировой истории.

Во встрече приняли участие спикер регпарламента Александр Блошкин, заместитель губернатора Геннадий Шевцов и руководители четырех фракций — Михаил Струк от «Единой России», Тамара Головачева от КПРФ, Дмитрий Калашников от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Алексей Логинов от ЛДПР и Евгений Кареликов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». 


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул, что в регионе проводится системная работа по социально-экономическому развитию региона и повышению качества жизни волгоградцев: 

— Члены региональных отделений парламентских партий, представленных в Волгоградской области, принимают самое активное участие в этой работе, в достижении целей национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, в реализации масштабных инфраструктурных, инвестиционных и социальных проектов, напрямую влияющих на повышение качества жизни людей, — отметил глава региона, акцентировав внимание на том, что эффективно решать долгосрочные стратегические задачи помогает единое межпартийное взаимодействие и обратная связь от жителей на местах. 

Глава области напомнил, что этой осенью стартуют масштабные избирательные кампании. Думы самых крупных городов — Волгограда, Волжского и Камышина обновят свои составы. Всего по региону изберут 820 депутатов представительных органов в муниципалитетах и заместят замещено около 100 должностей глав мунобразований.


Губернатор подчеркнул, что общей задачей является обеспечение открытой, конкурентной, полностью соответствующей российскому законодательству выборной кампании. Каждый из кандидатов сможет побороться за своего избирателя, представить свою программу и защитить ее. 

Спикер облдумы Александр Блошкин не обошел стороной слаженное взаимодействие депутатского корпуса, парламентских фракций с органами исполвласти и подчеркнул, что мы «работаем на один результат — развитие всей нашей Волгоградской области». 

Председатель регпарламента упомянул, что приняты важные для многих волгоградцев решения, которые удалось реализовать, в том числе при активном участии губернатора. Среди них — расширенные меры поддержки участников СВО и членов их семей, принятие закона о поддержке инвалидов боевых действий, присвоение первым населенным пунктам статуса «Рубеж Сталинградской доблести». Одним из знаковых событий стало подписание президентом России закона, приравнивающего жителей осажденного Сталинграда к ветеранам. На региональном уровне для этого провели всю необходимую подготовку.

Бочаров выразил благодарность участникам встречи за активность и системную работу по всем направлениям. Губернатор призвал не забывать, что «в этом году вся наша работа проводится под знаком 80-летия Сталинградской Победы, которую мы вместе с вами, с жителями Волгоградской области, вместе со всей нашей страной, с Президентом России отметили 2 февраля». 

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