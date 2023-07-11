В Волгограде у экспозиции «Бронекатер БК-31» на Центральной набережной губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с активом реготделения партии «Единая Россия». Как сообщает V102.RU, глава региона призвал собравшихся мечтать и верить, но также не забывать и о насущных проблемах.

Бочаров предложил всерьез взяться за реконструкцию дорожной сети в муниципальных образованиях Волгоградского региона и создать для этого отдельный проект.

— Мы в Волгоградской области провели уже очень существенную работу по приведению в порядок опорной региональной дорожной сети, федеральных трасс, подъездных дорог к населенным пунктам. Но муниципальные образования сами, без нашей поддержки, не смогут укрепить свою опорную дорожную сеть. Поэтому предлагаю дополнить перечень партийных проектов проектом по приведению в порядок дорог в муниципальных образованиях Волгоградской области, — выступил с инициативой губернатор.

Глава региона предложить начать с дорог в городских округах и райцентрах уже в 2024 году и сделать проект пятилетним.





В ходе встречи Андрей Бочаров отметил, что скоро начнется активный период избирательной кампании и предостерег начинающих политиков от опрометчивых и невыполнимых обещаний, которые нередко позволяют себе представители других оппонирующих партий.

Бочаров затронул и такие важные темы, как работа с молодежью, поддержка участников СВО и членов их семей, увековечение памяти павших воинов, активное развитие муниципальных образований, пополнение перечня партийных проектов новыми востребованными программами.

— Всесторонняя поддержка Волгоградской области Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным позволяет нам даже в очень непростых условиях не сворачивать программы развития и не сбавлять темпы реализации стоящих перед нами задач и решения накопившихся за десятилетия проблемных вопросов, которых, к сожалению, еще остается очень и очень много, — отметил в своем выступлении губернатор. — Впереди — важный, непростой, но очень интересный период работы. Желаю всем кандидатам от партии эффективного проведения предвыборной кампании и, конечно, победы на выборах для реализации задач развития — масштабных, амбициозных, серьезных, от которых напрямую зависит качество жизни людей, их благосостояние.





После отведенного таймингом выступления, губернатор неожиданно для всех попросил присесть секретаря реготделения ЕР, сенатора Сергея Горнякова на свое место и в неформальной манере пообщался с присутствующими, предложив не почивать на лаврах, а «опуститься на грешную землю», но при этом следовать за своей мечтой и верить в успех, подкрепляя свои слова действиями.

Фото: администрация Волгоградской области