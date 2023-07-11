Общество

«Предлагаю на грешную землю опуститься»: Бочаров на встрече с активом ЕР призвал взяться за сельские дороги

Общество 11.07.2023 22:14
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11.07.2023 22:14


В Волгограде у экспозиции «Бронекатер БК-31» на Центральной набережной губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с активом реготделения партии «Единая Россия». Как сообщает V102.RU, глава региона призвал собравшихся мечтать и верить, но также не забывать и о насущных проблемах. 

Бочаров предложил всерьез взяться за реконструкцию дорожной сети в муниципальных образованиях Волгоградского региона и создать для этого отдельный проект. 

— Мы в Волгоградской области провели уже очень существенную работу по приведению в порядок опорной региональной дорожной сети, федеральных трасс, подъездных дорог к населенным пунктам. Но муниципальные образования сами, без нашей поддержки, не смогут укрепить свою опорную дорожную сеть. Поэтому предлагаю дополнить перечень партийных проектов проектом по приведению в порядок дорог в муниципальных образованиях Волгоградской области, — выступил с инициативой губернатор. 

Глава региона предложить начать с дорог в городских округах и райцентрах уже в 2024 году и сделать проект пятилетним.


В ходе встречи Андрей Бочаров отметил, что скоро начнется активный период избирательной кампании и предостерег начинающих политиков от опрометчивых и невыполнимых обещаний, которые нередко позволяют себе представители других оппонирующих партий.  

Бочаров затронул и такие важные темы, как работа с молодежью, поддержка участников СВО и членов их семей, увековечение памяти павших воинов, активное развитие муниципальных образований, пополнение перечня партийных проектов новыми востребованными программами. 

— Всесторонняя поддержка Волгоградской области Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным позволяет нам даже в очень непростых условиях не сворачивать программы развития и не сбавлять темпы реализации стоящих перед нами задач и решения накопившихся за десятилетия проблемных вопросов, которых, к сожалению, еще остается очень и очень много, — отметил в своем выступлении губернатор. — Впереди — важный, непростой, но очень интересный период работы. Желаю всем кандидатам от партии эффективного проведения предвыборной кампании и, конечно, победы на выборах для реализации задач развития — масштабных, амбициозных, серьезных, от которых напрямую зависит качество жизни людей, их благосостояние.


После отведенного таймингом выступления, губернатор неожиданно для всех попросил присесть секретаря реготделения ЕР, сенатора Сергея Горнякова на свое место и в неформальной манере пообщался с присутствующими, предложив не почивать на лаврах, а «опуститься на грешную землю», но при этом следовать за своей мечтой и верить в успех, подкрепляя свои слова действиями.  

Фото: администрация Волгоградской области  

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